Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına eski Hakim'den itiraz var....

Güzel twitter hesabından şunları yazdı:

Selo başkanın “tutukluluğunun devamına” dediler…Başkanı içeri tıkanları diyeyim. Ama önce içerde tutan iradeyi görün diyorum. (İpucu: “Seni başkan yaptırmayacağız” demene çok kızmış birisi. )Başkan, sen de biliyorsun seni içeri tıkanları.. ben de biliyorum çünkü oradaydım:”





“Ben de Diyarbakır’daydım Başkan. Ve o “dönemin savcıları”:Diyarbakır Özel Yetkili Başsavcı Vekili Uğurhan Kuş idi. (Şu an Bursa Başsavcısı)-Diyarbakır Başsavcısı Ramazan Solmaz idi. (Halen Antalya Başsavcısı.)İkisi de “F.TÖ ile mücadele” baş kahramanlarındandır.Bil isterim”



