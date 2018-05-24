Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına eski Hakim'den itiraz var....

Güzel twitter hesabından şunları yazdı:
Selo başkanın “tutukluluğunun devamına” dediler…Başkanı içeri tıkanları diyeyim. Ama önce içerde tutan iradeyi görün diyorum. (İpucu: “Seni başkan yaptırmayacağız” demene çok kızmış birisi. )Başkan, sen de biliyorsun seni içeri tıkanları.. ben de biliyorum çünkü oradaydım:”
“Ben de Diyarbakır’daydım Başkan. Ve o “dönemin savcıları”:Diyarbakır Özel Yetkili Başsavcı Vekili Uğurhan Kuş idi. (Şu an Bursa Başsavcısı)-Diyarbakır Başsavcısı Ramazan Solmaz idi. (Halen Antalya Başsavcısı.)İkisi de “F.TÖ ile mücadele” baş kahramanlarındandır.Bil isterim”
“Aynı dönemde Hollandalı gazeteci Geerdink’ i tutuklatanlar da aynı ekip idi. Hollanda’ya: “Gülenist yargıçlar yaptı” diye bildirmişler. Ben beraat ettirdiğimde ise beni onursuzca attılar, bir de AB’ye rapor sunmuşlar:”Bizde böyle özgürlükçü kararlar var” diye. Bunlar böyle.Bil isterim.”
Hani şöyle düşündüysen:”Böyle dersem belki zalimlere yaranırım da çıkartırlar beni. Hem buna itiraz edebilecek bütün hakim savcılar da içeride, rahat sallarım” Bu da sana yakışmaz, değmez. Kendini savunamayacak durumdaki yargı mensuplarının cevap hakkını da tarih verecektir.”