Samanyolu Haber /Gündem / Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına eski Hakim'den itiraz var.... /24 Mayıs 2018 14:43

Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına eski Hakim'den itiraz var....

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde tutukluluğun yapılan itirazın reddedilmesinden sonra twitterdan, “Tutukluluğuma gerekçe yapılan sözde delillerin tamamının sahte olduğu, hepsinin ‘fetö’ savcıları tarafından uydurulduğu ortaya çıktı. Ama herkes halen üç maymunu oynuyor.” açıklaması yaptı. Bu açıklamaya meslekten ihraç edilen eski Diyarbakır Hakimi Ramazan Faruk Güzel’den itiraz geldi.

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP


Güzel twitter hesabından şunları yazdı:


Selo başkanın “tutukluluğunun devamına” dediler…Başkanı içeri tıkanları diyeyim. Ama önce içerde tutan iradeyi görün diyorum. (İpucu: “Seni başkan yaptırmayacağız” demene çok kızmış birisi. )Başkan, sen de biliyorsun seni içeri tıkanları.. ben de biliyorum çünkü oradaydım:”

“Ben de Diyarbakır’daydım Başkan. Ve o “dönemin savcıları”:Diyarbakır Özel Yetkili Başsavcı Vekili Uğurhan Kuş idi. (Şu an Bursa Başsavcısı)-Diyarbakır Başsavcısı Ramazan Solmaz idi. (Halen Antalya Başsavcısı.)İkisi de “F.TÖ ile mücadele” baş kahramanlarındandır.Bil isterim”

“Aynı dönemde Hollandalı gazeteci Geerdink’ i tutuklatanlar da aynı ekip idi. Hollanda’ya: “Gülenist yargıçlar yaptı” diye bildirmişler. Ben beraat ettirdiğimde ise beni onursuzca attılar, bir de AB’ye rapor sunmuşlar:”Bizde böyle özgürlükçü kararlar var” diye. Bunlar böyle.Bil isterim.”

Hani şöyle düşündüysen:”Böyle dersem belki zalimlere yaranırım da çıkartırlar beni. Hem buna itiraz edebilecek bütün hakim savcılar da içeride, rahat sallarım” Bu da sana yakışmaz, değmez. Kendini savunamayacak durumdaki yargı mensuplarının cevap hakkını da tarih verecektir.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına eski Hakim'den... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:02:24