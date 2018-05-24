TÜSİAD’dan ‘Yolun sonuna geldik’ mesajı













2001’deki kriz, özellikle kamu kuruluşlarını vururken bu kez tüm alana yayılmış bir krizin ayak sesleri geliyor. Alanında uzman birçok analist, felaket senaryoları çizerken iş dünyasında da tedirginlik hakim.





TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’ten gelen açıklama ise “yolun sonuna gelindi” mesajı veriyor. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Makul, gerçekçi, kaynakları verimli kullanacak bir program hazırlanırsa, başarısı için en çok iş dünyası olarak biz elimizden geleni yaparız” açıklaması yaparken kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, “TÜSİAD’da geleneğimiz geleceği konuşmaktır. Ekonomimizin durumuysa bizi bugünü konuşmaya zorluyor. Bol ve ucuz para döneminin sonuna geldik! Bu zorlu durumdan çıkmanın yolu hukuk, demokrasi, inovasyon, eğitim ve rasyonel ekonomi politikalarıdır” diye yazdı.



