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Kızına yazdığı mektupta cezaevini anlattı
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Kızına yazdığı mektupta cezaevini anlattı
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14 Mayıs 2018 00:41
Kızına yazdığı mektupta cezaevini anlattı
Yaklaşık 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski TRT yöneticisi Ahmet Böken’in kızı Esma Böken Sincan Cezaevi’ndeki babasından gelen mektubu paylaştı.
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Esma Böken’in ‘Babamın kaleminden ‘SİNCAN’ diyerek sosyal medya hesabından yayınladığı 2 sayfalık şiir şöyle;
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