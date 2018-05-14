Samanyolu Haber /Gündem / Kızına yazdığı mektupta cezaevini anlattı /14 Mayıs 2018 00:41

Kızına yazdığı mektupta cezaevini anlattı

Yaklaşık 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski TRT yöneticisi Ahmet Böken’in kızı Esma Böken Sincan Cezaevi’ndeki babasından gelen mektubu paylaştı.

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Esma Böken’in ‘Babamın kaleminden ‘SİNCAN’ diyerek sosyal medya hesabından yayınladığı 2 sayfalık şiir şöyle;

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