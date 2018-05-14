Baba-kızın arasına politika girdi

Kuzey Kıbrıs'ta 24 Haziran'da yapılacak yerel seçimlerde Demokrat Parti'den (DP) aday olan kızı Gencay Eroğlu'na tepki gösteren 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, rakip adayı destekleyeceğini söyledi.





Bir dönem Gençlik Dairesi Müdürlüğü de yapan ve Maliye Bakanlığı'nda görevli Gencay Eroğlu, ailesinin onay vermediği DP'den başkent Lefkoşa'ya Belediye Başkanı adayı oldu.





Kızının DP'den adaylığına karşı çıkan Derviş Eroğlu, rakibi destekleyeceğini açıkladı. Kızının adaylığı konusunda aynı zamanda Maliye Bakanı olan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'la konuştuklarını anlatan Eroğlu, "Bu adaylığa evet demeyeceğimi kendisine söyledim" dedi.





Eroğlu, "Desteklediğim aday Hasan Sertoğlu'dur" diye konuştu.





'İSTEYEN İSTEYENİ DESTEKLEYEBİLİR'





Gencay Eroğlu, babasının açıklamaları üzerine "İsteyen isteyeni destekleyebilir. Benim amacım halkın desteğini kazanmak" ifadesini kullandı.