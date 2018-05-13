Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den İran'la iş yapan şirketlere yaptırım uygulama hazırlığı /13 Mayıs 2018 22:03

ABD'den İran'la iş yapan şirketlere yaptırım uygulama hazırlığı

Amerika Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İran’la iş yapan Avrupalı şirketlere Amerika’nın yaptırım uygulama olasılığını ‘muhtemel’ olarak niteledi.

SHABER3.COM

Bolton bu açıklamayı Amerikan CNN televizyonuna yaptı.

Amerikanınsesi.com sitesinin haberine göre Bolton, Amerika’nın yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki soruya cevaben, “Bu muhtemel. Bu diğer hükümetlerin davranışlarına bağlı” dedi.

Bolton, “Sanırım Avrupalılar bizimle birlikte olmalarının kendi çıkarlarına olduğunu görecekler” ifadesini kullandı.

Bolton, Başkan Trump’ın İran’da rejim değişikliği arayışında olabileceği ya da Amerikan ordusunun İran’ın nükleer tesisilerine saldırı düzenleme ihtimaliyle ilgili sorulara doğrudan yanıt vermedi.

Bolton, “Ben ulusal güvenlik konusunda karar alıcı değilim Trump kararı alır ve benim verdiğim tavsiye onunla benim aramdadır” dedi.

Pompeo umutlu

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ilerleyen günlerde işe yarayan bir anlaşmanın ortaya çıkacağından umutlu olduğunu kaydetti.

Pompeo Fox News Sunday’e yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günler ve haftalarda dünyayı İran’ın kötü davranışlarından koruyacak, sadece nükleer programından değil onların füze programlarından ve kötü davranışlarından da koruyacak bir anlaşmanın ortaya çıkacağına umudum var” dedi.

Amerika, İran’la Batılı ülkeler arasında 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

Almanya endişeli

Almanya ise gelişmelerden endişeli. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Trump’ın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesini yanlış olarak niteledi ve Berlin’in İran’la iş yapan şirketleri cezalandırmaması için Washington’u hala ikna etmeyi umduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Avrupalı şirketleri korumanın zor olabileceğini belirtti.

Maas, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, şirketleri Amerikan yaptırımlarından korumak için kolay bir çözüm görmediğini belirtti.
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