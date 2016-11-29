Erdoğan'dan AVM'lerin döviz ile kiralama yapmasına tepki

Türkiye'de başta kiralar olmak üzere bir çok alanda dolar kullanılıyor. Devlette köprü paralarında sözleşmelerde dolar üzerinden işlem yapıyor. En son TFF yayın ihalesini dolar olarak yapmıştı. Ancak AVM'lerdeki kira bir çok ünlü markayı zor duruma soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da şimdilik dolar ile kiralama yapılmasına tepki gösterdi

ALTINI DEVREYE SOKALIM





Ben son zamanlarda şunu da söylüyorum. Biz uluslararasında gelin hep birlikte altını devreye sokalım. Döviz baskısından piyasaları kurtarmamız lazım. Borçlanırken o şekilde borçlanmanın, yerli para birimiyle borçlanmanın yollarını arayalım. Son günlerde, hükümetimiz medya vesaire, bütün AVM’lerde patronlar hep dövizle kiralama yolunu seçiyorlar.





AVM'DE DÖVİZ YERİNE YERLİ PARAYLA KİRA ÇAĞRISI





Biz de diyoruz ki, burada yeni adımlar atmak suretiyle geçici bir düzenleme gerekirse yapılır, bu kiralamanın da ülkemizin bu süreci başarıyla atlatabilmesi için yerli para birimiyle bu adımı atmalıdır diyorum. Bunu da duyuyorum, duyuracağım. Bir emperyal mantık var, öbür tarafta da kızmasın tabi AVM’deki mağaza sahipleri, orada battı batacak durumda olan esnaf var. Bu süreci beraber atlatmalıyız. Ali Bey sen kiralıyor musun, satıyor musun daha çok?





Ama bu süreci beraber atlatacağız. Bu vatan, bu topraklar bizim. Yakın tarihin gördüğü en alçak darbe girişimini en kanlı terör saldırısını aynı anda yaşayıp başarıyla çıkan millet, ekonomiyle ilgili baskıyı da müdafaa edecek.





53 yıldır Türkiye’yi kapısında bekleten bir AB var. Sen bulunmaz Hint kumaşı değilsin ya. Biz öyle de böylede bu 53 yılı zaten sürdürdük. Dünyadaki bir çok ülkelere baskılar yaptınız. Evelallah Türkiye’yi hiç bitiremezsiniz.