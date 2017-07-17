Samanyolu Haber /Gündem / Kırşehir'de lunaparkta dehşet: Ölü ve yaralılar var! /17 Temmuz 2017 01:11

Kırşehir'de lunaparkta dehşet: Ölü ve yaralılar var!

Kırşehir’de Lunapark’ta ‘Elma Kurdu’ isimli oyun treni belirlenemeyen nedenden dolayı raydan çıkarak devrildi. Oyun treninin altında kalan 43 yaşındaki Vahap Işık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası lunapark kapatılırken, işletme müdürü ve oyun treninin operatörü gözaltına alındı.

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Kırşehir’de lunaparkta eğlence treni devrildi: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı
 
Olay saat 21.00 sıralarında Kuşdilli Mahallesi, Üçgöz mevkiinde kurulan lüneparkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte lunaparka gelen Vahap Işık, oğlu 6 yaşındaki Yunus’u, ‘Elma Kurdu’ isimli oyun trenine bindirdi. Yunus Işık ile içerisinde 7-8 kişinin bulunduğu oyun treni, iniş sırasında raydan çıkarak 5 metre yükseklikten devrildi. Bu sırada trende bulunan oğlunu izleyen Vahap Işık, devrilen oyunun treninin altında kalarak ezilirken, içerisinde bulunanlardan Yunus Işık ile Bekir ve Mehmet Erdal kardeşler yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vahap Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Yunus Işık ile Bekir ve Mehmet Erdal kardeşlerin tedavileri sürüyor.



Lunaparkta vagonun ön kısmında olan görgü tanığı hastanede korku dolu anları şöyle anlattı: “Çocuklar ve gençler için bilinen tren boşa çıktı ve geri geri gitti. Vagon geri düştü. Çok da yaralı var. Benim çocuğum da yaralandı. Acil serviste bekliyorum” dedi.
luina
Yaşanan olay sonrası lunapark işletmenleri gözaltına alınırken, polis tarafından eğlence mekanı kapatıldı
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