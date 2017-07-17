Samanyolu Haber /Gündem / 11 aylık bebeğiyle cezaevinde kaybedildi! /17 Temmuz 2017 01:24

11 aylık bebeğiyle cezaevinde kaybedildi!

Trabzon Bahçecik Cezaevi’nde 11 aylık bebeği ile kalan anne Yağmur Balcı ortadan kayboldu.

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27 yaşındaki Yağmur Balcı, geçtiğimiz yıl Kasım ayında tutuklandı. Genç anne tutuklandığında bebeği üç aylıktı. Kendisinin tutuklanmasının ardından eşi Abdullah Balcı da tutuklandı. Genç öğretmen çift ve bebekleri Emrullah Selim, Trabzon Bahçecik Cezaevi’ne konuldu.  Emrullah cezaevinde büyüdü ve 11 aylık oldu. Ancak Yağmur Balcı’nın geçtiğimiz hafta bebeğiyle beraber cezaevinden kaybolduğu öğrenildi.

AİLENİN ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Aktifhaber'in haberine göre; Yağmur Balcı ailesiyle en son 7 Temmuz’da görüştü. Ancak 14 Temmuz’da ailesi koğuşunda olmadığını öğrendi.

Ailenin Bahçecik Cezaevi’ne “Kızımız Yağmur nerede” şeklinde yaptığı başvuruya Bahçecik Cezaevi “Adalet Bakanlığı’ndan gelen bir yazı var, güvenlik nedeniyle bilgi veremeyiz” cevabı verdi.

Ailenin yakınlardaki başka bir cezaevine nakledilmiş olabileceği ihtimalini düşünerek Ordu, Rize ve Giresun Cezaevi’ni aradığı ancak “burada yok” bilgisi aldığı öğrenildi.  



AVUKATINA BİLGİ VERİLMEDİ

Tutukluların nakledilmesi durumunda avukatına ya da ailesine bilgi verilmesi gerekiyor. Ancak Yağmur Balcı’nın ne ailesine ne de avukatına cezaevinden nereye götürüldüğü bilgisi ulaştırılmadı.

Adalet Bakanlığı’ndan Yağmur Balcı hakkında gelen yazının içeriğinin de ne avukatına ne de ailesine söylenmediği öğrenildi.

Kendisiyle aynı cezaevinde kalan Abdullah Balcı’nın ise eşinin kaybolduğundan bilgisi dahi bulunmadığı öğrenildi.

KAYIP VAKALARI CEZAEVİNE Mİ SIÇRADI?

Pek çok şehirde gizemli biçimde kaybolan ardından kaçırıldıkları ortaya çıkan mağdurlardan sonra cezaevinden kayıp vakası ilk kez görülüyor. Ailesinin Yağmur Balcı ve bebeğinin hayatı hakkında endişe ettikleri öğrenildi. 

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