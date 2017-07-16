Samanyolu Haber /Gündem / 3 yıl sonra yeniden sahnede /16 Temmuz 2017 21:50

3 yıl sonra yeniden sahnede

130 gündür açlık grevinde olan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in durumlarının kötüleşmesinin ardından Özakça'nın eşinin ''herkes yapabileceğini artık yapmalı” çağrısına Sabah gazetesinin Brüksel temsilcisi Mehmet Solmaz'dan cevap geldi

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Sabah gazetesinin Brüksel Temsilcisi Mehmet Solmaz, çağrıya "Cezaevine 2 dürüm söyleyebilirim" ifadeleri ile cevap verdi


TODAY'S ZAMAN'DAKİ REZALETİ HALA UNUTULMADI

Paylaşımın ardından gelen tepkilere dayanamayarak hesabını korumalı yapan Mehmet Solmaz'la ilgili, eskiden çalıştığı Today's Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş şunları yazdı:

''O ahlaksız, internette nöbetçi olduğu günler TZ'yi lekeleyecek bazı haberleri özellikle koyuyormuş. Önce yakıştıramamıştık, sonra emin olduk!''

Keneş konuyu daha sonra açarak 2014 yılında Today's Zaman'ın sitesinde çıkan ve Ariel Şaron'un ölümü üzerine ona atfen 'öncü, önder' anlamındaki 'trailblazer' kelimesinin kullanıldığı haberi yapan kişinin Mehmet Solmaz olduğunu bir kez daha anlattı.

'Kendisi gibi Erdoğancı haysiyetsizlerin üzerinde tepindiği Şaron haberini de o koymuştu! Anında çıkarmamız haberi istismarı engelleyememişti' diyen Keneş Solmaz'ın nöbetçi olduğu cumartesi akşam girdiği, kendisinin müdahalesiyle 20 dakikada kaldırılan o haberle ilgili oluşan algıyı temizleyemediklerini belirtti.
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