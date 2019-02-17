Samanyolu Haber /Gündem / Hasta garantili şehir hastanelerinde kira vurgunu: Bir yılda 374 milyon TL gitti /17 Şubat 2019 12:54

Hasta garantili şehir hastanelerinde kira vurgunu: Bir yılda 374 milyon TL gitti

Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastanelerine ödediği bina kiralama bedellerinin yer aldığı kalem Ocak 2019’da geçen yılın aynı ayına göre dörde katlanarak 374 milyon TL’ye yükseldi.

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Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre bedelsiz olarak şirketlere tahsis edilen Hazine arazileri üzerine yapılan ve Sağlık Bakanlığı’nın hasta ve hizmet garantisi vererek kiracı olduğu şehir hastanelerinin merkezi bütçeye yükü giderek artıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından önceki gün açıklanan ocak ayı bütçe verilerine göre, Ocak 2017’de 0, Ocak 2018’de 85 milyon TL olan şehir hastanelerinin de dahil edildiği “bina kiralama giderleri” kalemindeki harcamalar Ocak 2019’da 374 milyon TL’ye fırladı. Bir yıldaki artış oranı yüzde 340 oldu.
 
Ödenek 3.6 milyar

Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Ferhat Emil’in paylaştığı bilgilere göre, 2017’de 0, 2018’de 1.2 milyar TL olan şehir hastaneleri kira ödeneği, 2019 bütçesinde 3.6 milyar TL’ye yükseltildi. Emil’in hesaplamalarına göre, şehir hastanelerinin kira giderlerinin 2020’de 7.5 milyar TL’ye, 2021’de 9.2 milyar TL’ye yükseleceği tahmin ediliyor. Bu kalemdeki kiralama harcamaları, “hizmet alımları” kalemi altında yer alan ve Ocak 2019’da 60.9 milyon TL olan kiralama harcamalarından ayrı olarak hesaplanıyor. Kira dışında da çeşitli tıbbı hizmet garantileri nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın bütçesine 2018 için 1.2 milyar TL, 2019 için ise 2.4 milyar TL konuldu. Bu rakamın 2020’de 6.5, 2021’de 7.6 milyar TL’ye çıkması bekleniyor. Özetle 2019’da şehir hastanelerinin kira ve tıbbi hizmet giderleri için merkezi bütçeden şirketlere 6 milyar TL aktarılması planlanıyor. Bu rakamın 2020’de 14 milyar TL’ye, 2021’de 16.8 milyar TL’ye yükseleceği tahmin ediliyor.

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