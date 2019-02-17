Hasta garantili şehir hastanelerinde kira vurgunu: Bir yılda 374 milyon TL gitti

Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre bedelsiz olarak şirketlere tahsis edilen Hazine arazileri üzerine yapılan ve Sağlık Bakanlığı’nın hasta ve hizmet garantisi vererek kiracı olduğu şehir hastanelerinin merkezi bütçeye yükü giderek artıyor.





Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından önceki gün açıklanan ocak ayı bütçe verilerine göre, Ocak 2017’de 0, Ocak 2018’de 85 milyon TL olan şehir hastanelerinin de dahil edildiği “bina kiralama giderleri” kalemindeki harcamalar Ocak 2019’da 374 milyon TL’ye fırladı. Bir yıldaki artış oranı yüzde 340 oldu.