Samanyolu Haber /Gündem / Kırkpınar pehlivanı ölü bulundu /19 Temmuz 2018 19:00

Kırkpınar pehlivanı ölü bulundu

Kırkpınar pehlivanı 24 yaşındaki Ayhan Aktürk, Tunca Nehri kıyısında ölü bulundu. Aktürk'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

SHABER3.COM

Edirne Belediyesi adına başta Kırkpınar olmak üzere çeşitli güreş turnuvalarında güreşen 24 yaşındaki Ayhan Aktürk, dün akşam saatlerinde Tunca Nehri kıyısında vücudunun yarısı suyun içinde hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan incelemede Aktürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak Aktürk için bugün Dar'ül Hadis Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır'ın yanı sıra Aktürk'ün akrabaları ve arkadaşları katıldı.

Aktürk, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karaağaç Mezarlığı'nda defnedildi. 
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