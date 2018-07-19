'Çocuklarla suya düştük, kurtarmaya çalıştım ama...'

Türkiye'deki cadı avı kurbanlarından bir aile daha Meriç nehrinden özgürlüğe kaçışı sırasında sevenlerini üzdü. Nehirde alabora olan bottan düşen Akçabay ailesinin üçü çocuk ve bebek dört ferdi ırmağın sularına kapıldı.





Euronews'te yer alan habere göre 36 yaşındaki öğretmen baba Murat Akçabay kazadan sağ olarak kurtuldu. Baba Akçabay, Ahmet Esat (7), Mesut (5), Bekir (1) ile eşi Hatice Akçabay'ı (36) nasıl kaybettiğini şu sözlerle anlattı:





"Plastik şişme bota dokuz kişi olarak bindik. İki kaçakçı da en son bindi. Toplam 11 kişi olduk. Nehrin ortasında kaya gibi bir cisme çarptığımızı sanıyorum. Bot delindi, kendi etrafımızda dönmeye başladık. Bir anda bot devrildi suya düştük. Diğer aile hemen nehrin sağ bölümündeki dallara tutundu. Ben ve eşimse çocukları tutmaya çalışırken nehrin ortasında kaldık. Küçük bebeğimizi eşim tutuyordu. Diğer ikisini ben tutmaya çalıştım. 7 yaşındaki Ahmet Esat'ta can yeleği vardı, biraz suyun üzerinde durabiliyordu ama diğeri suya battı. Eşim de akıntıya kapıldı gitti. Uzakta bir ağaç dalına tutunduğunu gördüm. 'Hatice sakın dalı bırakma seni gelip kurtaracağım' dedim. Dalgalara karşı koymaya çalışırken onun aynı yerinde olmadığını gördüm. Seslendim, bağırdım ama bir daha seslerini duymadım.''



