Meriç'teki kurtarma çalışmalarına katılan çocukların amcası da gözaltına alındı

Son Meriç faciasında kaybolan üç küçük çocuk ve annelerini arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara katılan Akçabay’ın kardeşi Yunus Akçabay'ın da Türkiye tarafında gözaltına alındığı belirtiliyor.





Bu arada Euronews Atina ofisinin ulaştığı Yunan yetkililer, faciadan kurtarılanların Türkiye sınırında bir karakolda tutulduklarını bildirdi.





Dimetoka’daki Isakio karakolunda gözetim altında tutulan baba Murat Akçabay Euronews’e olay gecesi Meriç Nehri’nde yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:





“Plastik şişme bota dokuz kişi olarak bindik. İki kaçakçı da en son bindi. Toplam 11 kişi olduk. Nehrin ortasInda kaya gibi bir cisme carptığmızı sanıyorum. Bot delindi, kendi etrafımızda dönmeye başladık. Bir anda bot devrildi ve suya düştük. Diğer aile hemen nehrin sağ bölümündeki dallada tutundu. Ben ve eşimse çocukları tutmaya çalışırken nehrin ortasında kaldık. Küçük bebeğimizi eşim tutuyordu. Diğer ikisini ben tutmaya çalıştım. 7 yaşındaki Ahmet Esat’ta can yeleği vardı, biraz suyun üzerinde durabiliyordu ama diğeri suya battı. Eşim de akıntıya kapıldı gitti. Uzakta bir ağaç dalına tutunduğunu gördüm. ‘Hatice sakın dalı bırakma seni gelip kurtaracağım’ dedim. Dalgalara karşı koymaya çalışırken onun aynı yerinde olmadığını gördüm. Seslendim, bağırdım ama bir daha seslerini duymadım.”







Bu sabah insan hakları aktivisti ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, olayı Twitter hesabından paylaştı. Gergerlioğlu, “Türkiyeli bir anne ve 3 çocuk botlarının batmasıyla saat 01:00 civarı Meriç’in sularına kapılmış. Çocuklardan birinin can yeleği var, arama kurtarma ekipleri derhal devreye girmeli. Yaşıyor olabilirler. Hatice hanım, masum 4 aylık bebesi Esat,Mesut ve Aras. Allah’ım onları koru.!” diyerek kamuoyunun dikkatini çekti.

