Yıldırım:Af tasarısı üstünde çalışılıyor

İstanbul'da Orhan Özgür isimli bir vatandaş, "Af istiyoruz başkanım" şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" ifadelerini kullandı.







TEKLİF MART BAŞINDA YASALAŞACAK İDDİASI





Odatv sitesinin haberine göre ise, söz konusu yasa teklifinin Mart ayı başında yasalaşacağı öne sürüldü. Masadaki taslağa göre yasa hem adi hem de terör suçlarını kapsayacak. Bununla birlikte infaz yasasında yapılacak geniş bir değişiklik de öngörülüyor.



