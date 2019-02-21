Samanyolu Haber /Dünya / Bangladeş'te büyük yangın: 70 ölü /21 Şubat 2019 13:52

Bangladeş'te büyük yangın: 70 ölü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında en az 70 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

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İtfaiye Genel Müdürü Ali Ahmed, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar muhitinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak hızla yayıldığını belirtti.

Babür İmparatorluğu dönemine ait 400 yıllık binada çıkan yangın, 10 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Yaralanan yaklaşık 50 kişiden bazılarının durumu kritik olduğu bildirildi.

İtfaiye servisinden Mahfuz Riben, evlerin, mağazaların ve depoların bulunduğu binaların dar sokaklarla ayrıldığı bölgede çıkan yangında en az 69 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Riben, bölgede mahsur kalan çok sayıda kişi olduğundan ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.
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