Kimi 8 aylık çocuğuyla kimi kelepçeli...

Denizli’de Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında açılan davaların ikincisi başladı.





87’si tutuklu 16’sı tutuksuz 145 sanık hakkındaki dava, Denizli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dönüştürülen EGS Kültür ve Kongre Merkezi’nde görülüyor.





Denizli’deki, sanık sayısı en fazla olan dava nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Sanıkların ve avukatların girmesiyle salon tamamen doldu. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanık yakınlarından bugün savunmasını yapacak 7 kişinin birer yakınının duruşmayı takip etmesine izin verdi. Diğer sanık yakınları ise duruşma salonundan çıkarıldı.







Duruşma, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı.





KUCAĞINDA BEBEĞİYLE GELDİ





Davanın tutuklu sanıklarından H.K.Ç. adlı kadın, Kocabaş D Tipi Cezaevi’nden kucağında oğlu 8 aylık Ö.Ç. ile birlikte geldi.





Kimlik tespiti yapılan H.K.Ç., mahkemeye heyetinden, oğlunun duruşma sırasında uykusunun gelip, acıkacağını belirterek, bu süre boyunca ailesine teslim edilmesini talep etti.





Mahkemeye heyeti de H.K.Ç.’nin talebini kabul etti.



