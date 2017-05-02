Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li komutan: Akar'ı bizzat uyardık /02 Mayıs 2017 19:17

ABD'li komutan: Akar'ı bizzat uyardık

ABD'nin Avrupa Kuvvet Komutanı Scaparrotti'nin, geçen cuma günkü Ankara ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Akar'a 'Rojava endişesi'ni ilettiği belirtildi. Buna göre Scaparrotti, TSK'nin son saldırılarında ABD'yle yeterli koordinasyon kurmadığını söyledi.

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ABD: Bombardımandan sonra Akar'ı bizzat uyardık


TSK’nın geçen hafta Rojava ve Şengal’deki YPG hedeflerine yönelik saldırıları konusunda Ankara’yla Washington arasındaki gerilim sürüyor. Rojava’da askerleri bulunan ABD’nin, ‘koordinasyon yetersizliği’ne dair endişelerini bizzat Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a ilettiği ortaya çıktı. Açıklama, ABD’nin Avrupa’daki Kuvvet Komutanlığı’nın sözcüsü Danny Hernandez’den geldi.

‘GEÇEN CUMA İLETİLDİ’

Reuters’a demeç veren Hernandez, ABD’nin Avrupa’daki en üst düzey askeri yetkilisi olan Avrupa Kuvvet Komutanı Curtis Scaparrotti’nin Akar’la geçen cuma Ankara’da yaptığı görüşmede ‘endişelerini aktardığı’nı açıkladı. Hernandez şöyle konuştu: “Size şunu söyleyebilirim ki General Scaparrotti, Türkiye’nin kuzey Suriye ve kuzey Irak’taki hava saldırılarının ABD ve koalisyonla olması gerektiği gibi koordinasyon içinde yapılmamasından ötürü duyduğu endişeyi iletti. Görüşmeleri özel tutmak için daha fazla ayrıntı verilmeyecektir.”

ABD’nin Avrupa Komutanlığı’nın bulunduğu Stuttgart’tan konuşan Hernandez, Türkiye’nin ABD’nin stratejik bir ortağı ve aşırılıkçı örgütlerle savaşta hayati bir ortak olduğunu da ekledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Rojava ve Şengal’de geçen salı düzenlenen saldırılar konusunda ABD ve IŞİD karşıtı koalisyonu uyardığını açıklamıştı. Ancak geçen hafta bir dizi Amerikalı yetkili ve Amerikan Dışişleri Sözcüsü Mark Toner, uyarının saldırılarından yaklaşık bir saat önce yapıldığına ve bunun bölgedeki koalisyon güçlerinin güvenliğini sağlamak açısından yeterli bir süre olmadığına dair açıklamalar yapmıştı. 

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