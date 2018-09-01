Samanyolu Haber /Gündem / Kilis'e komşu Azez'de bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı /01 Eylül 2018 14:12

Kilis'e komşu Azez'de bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı

Kilis'e komşu Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

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Kilis'in karşısındaki Azez kent merkezindeki Meytem Camisi önünde bugün öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet infilak etti. Gürültüyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla ilçe merkezindeki hastaneye götürdü. Bazı yaralılar ise sınırdan alınarak Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde önlem alınırken, yerel kaynaklar, saldırıyı terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediğini ifade etti.
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