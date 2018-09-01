Samanyolu Haber /Gündem / ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi /01 Eylül 2018 14:14

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne ateş açan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile bu kişilerle bağlantılı oldukları öne sürülen 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

SHABER3.COM



?Ankara'da 20 Ağustos günü sabah saatlerinde ABD Büyükelçiliği'ne bir araçta bulunan kişilerce silahla 6 el ateş açıldı. 3 mermi Büyükelçilik nizamiyesindeki demir kapıya ve camlı bölüme isabet etti. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, Keçiören'de yakalandı. Şüphelilerle bağlantısı olduğu saptanan 4 kişi de sonraki süreçte gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda 6 şüpheli adliyeye... Sonraki Haber >>

Özel Harekatçılardan görülmez kaza

Özel Harekatçılardan görülmez kaza

53 yaşındaki down sendromlu adam babası ile buluşursa

53 yaşındaki down sendromlu adam babası ile buluşursa

Er-geç kuruyacak o diller....

Er-geç kuruyacak o diller....

"Süleyman Soylu'nun adı İstanbul için geçiyor"

Bu zulmün ta kendisidir!

Bu zulmün ta kendisidir!

Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!

Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!

Gece dikilen Erdoğan heykeli Almanya'yı karıştırdı

Gece dikilen Erdoğan heykeli Almanya'yı karıştırdı

Baba, kızını minibüsün arkasına bağlayıp yola çıktı

Baba, kızını minibüsün arkasına bağlayıp yola çıktı

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Oyun festivalinde silah sesleri

Oyun festivalinde silah sesleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:24:34