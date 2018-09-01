Cumartesi Anneleri’nin 701. buluşması yasaklandı yerlerini polis tuttu....

Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşması polisin sert müdahalesine sahne olmuştu. Çok sayıda kişi yaralanırken, 47 kişi de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Cumartesi İnsanları aynı gün serbest bırakılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eyleme bir daha izin vermeyeceklerini açıklamıştı.



Hükümetin yasak kararına rağmen Cumartesi Anneleri/İnsanları 701. haftada da biraraya geldi. İHD önünde toplanan Cumartesi İnsanları'nı HDP ve CHP'li vekiller de yanlız bırakmadı. Polisin yürümelerine izin vermediği ve İstiklal Caddesi'ne çıkmalarını engellediği Cumartesi Anneleri basın açıklamasının ardından dağıldı. Cumartesi Anneleri'nin Diyarbakır'daki eylemi ise Valilik tarafından 'kamu güvenliği' gerekçe gösterilerek yasaklandı.

GALATASARAY MEYDANI ABLUKA ALTINA ALINDI

Cumartesi Anneleri’nin, Galatasaray Meydanı’ndaki 701’inci buluşması öncesi oturma eylemini engellemek isteyen polis İstiklal Caddesi’ni ablukaya aldı. Galatasaray Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm yollar bariyerler ile kapatılırken, çok sayıda TOMA konuşlandırıldı.

Buna rağmen Cumartesi Anneleri ve oturma eyleminin 701’inci haftası için gelenler Beyoğlu’nda bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde toplandı. Oturma eylemine destek için çok sayıda HDP ve CHP milletvekili de İHD önüne geldi.

Cumartesi İnsanları'na HDK Eşsözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Saruhan Oluç, Erkan Baş, Züleyha Gülüm, Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Murat Çepni, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Oya Ersoy ve CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve oğlu Arat Dink de eşlik etti.

İHD önünde toplanan Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı’na doğru yürümek istedi. Annelere milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda sivil kitle örgütü temsilcisi de eşlik etti.





POLİS YOLLARINI KESTİ





Ellerinde karanfiller ve yakınlarının fotoğraflarıyla yürüyüşe geçen Cumartesi İnsanları'nın yolları İstiklal Caddesi'ne çıkmalarına izin verilmeden polis tarafından kesildi. Eylemin yasaklandığını söyleyen polis açıklamanın İHD önünde yapılmasını istedi. Milletvekillerinin ikna çabalarına rağmen Cumartesi Anneleri'nin meydana çıkmasına izin verilmedi.





Bunun üzerine oturma eylemine başlayan Cumartesi İnsanları burada basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Maside Ocak, gözaltında kaybedilen Mehmet Ertek'in akıbetini sordu. Açıklamada, "701 haftadır gözaltında kaybedilen sevdiklerimizi arıyor ve kaybedenlerden hesap soruyoruz. 701 haftadır kayıplarımızın akıbeti açıklanmadığı için, mezar yerleri gizlendiği için suçlular bilinmelerine rağmen cezalandırılmadıkları için Galatasaray'dayız" ifadelerine yer verildi. Polisin müdahale uyarısına rağmen açıklamayı tamamlayan Cumartesi Anneleri eylemi sonlandırdı.





Eylemin dağılmasının ardından yeniden İHD'ye dönen Cumartesi Anneleri burada bir açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Hatice Onaran, eylemlerinin Galatasaray Meydanı'nda devam edip etmeyeceği konusunda bir toplantı yapacaklarını ve sonucunu kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.





DİYARBAKIR'DA DA YASAKLANDI





Diyarbakır’da kayıp yakınları ve İnsan Hakları Derneği üyelerinin 499’nci haftasında bugün merkez Bağlar ilçesinde yer alan Koşuyolu Parkı’ndaki Yaşam Hakkı Anıtı önünde düzenlemek istedikleri oturma eylemi, Valilik tarafından yasaklandı.





Valiliğin yasak kararı ile birlikte kayıp yakınlarının eyleminin yapılacağı Koşuyolu Parkı’nın çevresi polisler ve zırhlı araçlarla ablukaya aldı. Parkta bulunan tüm yurttaşlar, polisler tarafından “parkı boşaltın” denilerek dışarı çıkarıldı. HDP'li milletvekilleri de kayıp yakınlarının eylemine destek için alandaydı.





GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?





Cumartesi Anneleri’nin geçtiğimiz Cumartesi günü 700'üncü haftasına ulaşan oturma eylemleri İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Yasağa rağmen alana gitmek isteyen Cumartesi Annleri ve Cumartesi İnsanları’na polis sert bir şekilde müdahale ederek 47 kişiyi gözaltına almıştı.





İçişleri Bakanı Soylu, sonrasında eylemin yasaklamasına ilişkin “İzin vermedik çünkü bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik” açıklamasında bulundu.





AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Cumartesi Anneleri'nin eylemlerine bundan sonra izin verilmeyeceğini açıklamıştı