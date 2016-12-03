Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden Erdoğan'a ilginç benzetme



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle son günlerde CHP içinde tartışma yaratan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Beyaz TV ekranlarından yine dikkat çekici bir yorumda bulundu. Celal Kılıçdaroğlu, "Tayyip Erdoğan Atatürk'ün koltuğunda oturan bir insan o da bir Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı olan Atatürk'tür" dedi.





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu dün akşam Beyaz Tv'de ekrana gelen Dinamit programına telefonla bağlandı.





CHP Genel Başkanı'nın kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Atatürk'e benzetti. Kılıçdaroğlu programda, "Tayyip Erdoğan Atatürk'ün koltuğunda oturan bir insan o da bir Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı olan Atatürk'tür" dedi.