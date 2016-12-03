Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden Erdoğan'a ilginç benzetme /03 Aralık 2016 14:05

Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden Erdoğan'a ilginç benzetme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi i Celal Kılıçdaroğlu, "Tayyip Erdoğan Atatürk'ün koltuğunda oturan bir insan o da bir Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı olan Atatürk'tür" dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden Erdoğan'a ilginç benzetme
     
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle son günlerde CHP içinde tartışma yaratan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Beyaz TV ekranlarından yine dikkat çekici bir yorumda bulundu. Celal Kılıçdaroğlu, "Tayyip Erdoğan Atatürk'ün koltuğunda oturan bir insan o da bir Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı olan Atatürk'tür" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu dün akşam Beyaz Tv'de ekrana gelen Dinamit programına telefonla bağlandı.

CHP Genel Başkanı'nın kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Atatürk'e benzetti. Kılıçdaroğlu programda, "Tayyip Erdoğan Atatürk'ün koltuğunda oturan bir insan o da bir Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı olan Atatürk'tür" dedi.
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