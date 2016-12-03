6 yıldır işletilen Büyükelçilik sahte çıktı

BİNAYA ABD BAYRAĞI ÇEKİYORLAR

Açıklamada, Gana’nın başkenti Acca’nın merkezinde bir binaya pazartesi salı ve cuma günleri saat 7.30 ile 12.00 arasında Amerikan bayrağı çekildiği, ABD Başkanı Barack Obama’nın fotoğraflarının asılı olduğu bina içinde, başvuranlara para karşılığı sahte Amerikan vizeleri sağlandığı açıklandı.

Açıklamada, sahte Büyükelçilikteki “konsolosluk görevlilerinin”, İngilizce ve Flamanca konuşan Türk vatandaşları olduğu da belirtildi. Dolandırıcılar arasında göç ve ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış Ganalı bir savcı olduğu da ifade edildi.

Sahte ABD büyükelçiliği’nin, Gana’daki gerçek Amerikan Büyükelçiliği’nin güvenlik görevlilileri ile Gana polisinin ortak operasyonuyla kapatıldığının kaydedildiği açıklamada, sahte elçiliğin bu kadar uzun süre işletilmesinde, “durumu görmezden gelen yolsuz Amerikalı yetkililerin” de payı olduğu belirtildi.





Sahte Büyükelçiliği’nin Accra’da yaşayanlardan çok, Afrika’nın uzak bölgelerinden gelenler için “ABD dokümanları sağladığı” ifade edildi. Gana’nın uzak bölgelerinden ya da komşu diğer Afrika ülkelerinden ABD vizesi almak isteyenlerin, çete üyeleri tarafından özel araçlarla Accra’ya getirildikleri, burada kendilerine otel bulunduğu ve sahte elçilikte de sahte dokümanlar hazırlanıp verildiği ifade edildi.





EL İLANLARI İLE İNSANLARI ÇEKİYORLAR





Sahte elçiliğin, “müşterilerini”, Gana, Fildişi Sahili ve Toga’da dağıttığı el ilanları ve reklamlarla bulduğu da kaydedildi. Sahte pasaportların bir elbise dükkanında üretildiği, ardından getirilen müşterilere “Büyükelçilik” olarak gösterilen, önüne haftanın üç günü Amerikan bayrağı çekilip, odalarına ABD Başkanı’nın fotoğrafı asılı binada teslim edildiği ifade edildi.





BİR DE SAHTE HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ VARMIŞ





Açıklamada, aynı çetenin yine Gana’nın Başkenti Accra’da sahte bir Hollanda Büyükelçiliği işlettikleri de açıklandı.