Türkiye G20'den düşüyor mu?







Kurdaki son rekorlarla birlikte milli gelir de kişi başı milli gelir de eriyor.





Hükümetin hazırladığı 2016-2019 dönemine ait Orta Vadeli Program’da yapılan hesaplamalar bu yıl dolar kuru ortalamasının 2.9586 olacağı varsayımına dayanıyordu.

Kur rekor üstüne rekor kırarken en son dün 3.60’a kadar çıktı. Bundan sonra dolar düşmezse kurun yıllık ortalaması 3.55 seviyesinde olacak.

Yakın tarihte büyümenin yerinde sayacağı da varsayılırsa çeyrek dönemler itibarıyla hesaplandığında Türkiye’nin 2016 gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) TL bazında 2 trilyon 49 milyar TL’ye iniyor.

Dolar bazında GSYH ise 577 milyar dolara geriliyor. Kişi başına GSYH de hükümetin tahminlerinde kullandığı 78 milyon 545 bin 927 kişilik nüfusla hesaplandığında 7 bin 346 dolara iniyor.

21. sıraya geriliyor

Bu yıl Türkiye’nin yüzde 3.2 büyüyeceğini hesaplayan ekonomi yönetimi, GSYH’nin TL bazında 2 trilyon 148 milyar lira, dolar bazında 726 milyar dolar olacağını öngörüyordu.

Kişi başı GSYH öngörüsü de 9 bin 243 dolardı. Buna göre hükümetin hesabı kişi başına gelirde 1897 dolar, milli gelirde 149 milyar dolar şaşıyor. Yeni hesaplamayla Türkiye, Center for Economics and Business Research’ın hazırladığı Dünya Ekonomi Ligi’nden iki basamak düşüyor.

Sıralamada 718 milyar dolar GSYH ile Hollanda’nın ardından 19. olan Türkiye, GSYH’sinin 600 milyar doların altına gerilemesiyle 21. sıraya geriliyor. İsviçre ve Arjantin, Türkiye’yi geçiyor