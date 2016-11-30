Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun kardeşi CHP'den ihraç ediliyor /30 Kasım 2016 17:53

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi CHP'den ihraç ediliyor

Cemaatle yeterince mücadele edilmediği iddiasıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşlerle gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Celal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu yürüyüşünün sürekli olarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile ilişkilendirildiğini ve bunun rahatsızlık oluşturduğunu söyledi. Herkesin kendisinden sorumlu olduğunu belirten Bingöl, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız 7 kardeşler. Kardeşlerden bir tanesinin farklı bir tutumu var. Bu, Genel Başkanı çok bağlamaz. Başka siyasetçinin kardeşinin ya da bir aile bireyinin yaptığı olumsuzluklar üzerinden bir siyasetçinin yargılanması veya onun üzerinden bir bakış açışı ile yaklaşmak son derece çirkin ama bunu maalesef işte yapıyorlar."
 
Bingöl, Celal Kılıçdaroğlu'nun CHP üyesi olduğunu hatırlatarak "Genel Başkanımızın talimatıyla Celal Kılıçdaroğlu, kesin ihraç istemiyle disipline verildi." dedi.
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