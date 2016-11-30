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İngiltere'nin yeni teknik direktörü belli oldu
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İngiltere'nin yeni teknik direktörü belli oldu
/
30 Kasım 2016 18:28
İngiltere'nin yeni teknik direktörü belli oldu
İngiltere, daha önce geçici olarak göreve getirdiği Gareth Southgate'le sözleşme imzaladığını duyurdu.
Adı yolsuzluğa karışan Sam Allardyce'ın istifa etmesiyle geçici olarak göreve gertirilen 46 yaşındaki Gareth Southgate, 4 yıllık sözleşme imzaladı.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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