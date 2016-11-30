Samanyolu Haber /Spor / İngiltere'nin yeni teknik direktörü belli oldu /30 Kasım 2016 18:28

İngiltere'nin yeni teknik direktörü belli oldu

İngiltere, daha önce geçici olarak göreve getirdiği Gareth Southgate'le sözleşme imzaladığını duyurdu.

İngiltere'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Adı yolsuzluğa karışan Sam Allardyce'ın istifa etmesiyle geçici olarak göreve gertirilen 46 yaşındaki Gareth Southgate, 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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