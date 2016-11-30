Fuat Avni takip ediyor diye tutuklanan gazeteciye 15 yıl isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, AKP hükümeti tarafından önce gasp edilen sonra da kapatılan Zaman gazetesi eski muhabiri tutuklu gazeteci Ayşenur Parıldak hakkında terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla iddianame hazırlandı.



Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Twitter'da fenomen Fuat Avni hesabı tarafından takip edildiği için tutuklanan Ayşenur Parıldak hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olduğuna dair delil sunulmazken iddianamede, Parıldak hizmet hareketine üye olmakla suçlanıyor.

Mahkemenin iddianameyi kabulü halinde Parıldak, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacağı ifade ediliyor.





Okuduğu üniversitenin kampüsünden polislerce alınarak tutuklanan genç gazeteci 4 ayı aşkın süredir cezaevinde yatıyor.