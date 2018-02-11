Samanyolu Haber /Gündem / Hasta hayvanı kesip mahalleye dağıttı: Bir ölü, üç şüpheli vaka /11 Şubat 2018 12:21

Hasta hayvanı kesip mahalleye dağıttı: Bir ölü, üç şüpheli vaka

Trabzon’a bağlı Akçaabat ilçesindeki Ağaçlı mahallesinde bir sığıra şarbon teşhisi konulmasına rağmen hayvan sahibinin sığırı keserek etini mahalledeki vatandaşlara sattığı iddia edildi. Mahallede yaşayan 39 yaşındaki Fatma Çakır’ın ölümü nedeniyle panik yaşayan 56 kişi Trabzon’daki hastanelere başvurdu.

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Akçaabat ilçesinin Ağaçlı köyünde meydana gelen olayda iddiaya göre; bir hafta önce bir sığır sahibi sığırın derisindeki lekeleri veterinere göstermesinin ardından veterinerin şarbon tanısı koyduğu ve hayvandan aldığı dokuyu incelenmesi için Ankara’ya gönderdi. Ancak sığırın sahibi olan vatandaş eve döndüğünde hayvanının telef olmasın diye sığırı keserek bir kısmını evine ayırdıktan sonra kalanını da mahalleliye sattı.

Son bir haftada mahallede 39 yaşındaki Fatma Çakır’ın hayatını kaybetmesi ve olayın duyulması üzerine panik yaşayan mahalle halkı halsizlik, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne başvurdu. Dün geceden bu yana hastaneye 56 kişi başvururken, hastanede tedavi gören 3 kişide şarbon şüphelerine rastlandığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, köy karantina altına alındı.

TRABZON VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde yaşanan şarbon paniği ile ilgili Trabzon Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “ilimiz Akçaabat İlçesi Ağaçlı mahallesinde henüz tanısı kesin olmayan bir rahatsızlığı sebebiyle bir adet büyükbaş hayvanın sahibi tarafından kesilerek dağıtılması ve bunlardan tüketen bazı vatandaşlarımızda bir takım rahatsızlıkların belirmesi üzerine ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmış olup, konu ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır” denildi.

ŞARBON NEDİR, NASIL ANLAŞILIR?

Şarbon, antraks veya anthrax; Bacillus anthracis adlı bakteri nedeniyle oluşan bulaşıcı bir hastalık. Otobur hayvanlarda -özellikle sığır, koyun ve beygirlerde- ani olarak ortaya çıkan ve insanlara da geçebilen bir hastalık olarak biliniyor. İnsanlara doğrudan hayvanlarla temastan veya hayvan ürünlerinden geçebiliyor. Mikroorganizma insanlara deriden girerse kara çıban denilen karakteristik bölgesel bir çıbanla ödem; kan dolaşımına karışması ile de sepsis (kan zehirlenmesi) ve iç organ lezyonları meydana getiriyor. Mikroplu etlerin yenmesi ağır bağırsak hastalıklarına neden oluyor.

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