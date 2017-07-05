Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye provokasyon cevabı /05 Temmuz 2017 20:43

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye provokasyon cevabı

CHP lideri Kılıçdaroğlu twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kişiye göre adalet olmaz adaletin evrensel normları vardır" dedi.

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Bahçeli'nin 'provokasyon' çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından“Kılıçdaroğlu provokasyon ihbarı yapmaktadır. Ülkücülerin kullanılacağını söylemektedir. Elbette halt etmektedir, yalana dolana sarılmaktadır. CHP lideri provokasyon arıyorsa, provokatör görmeyi umuyorsa şöyle bir etrafını kolaçan etmeli; yan yana yürüdüğü nursuzlara odaklanmalıdır” paylaşımında bulunmuştu.

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden yaptığı açıkalamada, "Kişiye göre adalet olmaz. Adaletin evrensel normları vardır. Adil bir düzende yaşamak, insanların tümünün, insan olmaktan doğan hakkıdır" dedi.


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