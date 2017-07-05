Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye provokasyon cevabı

Bahçeli'nin 'provokasyon' çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından“Kılıçdaroğlu provokasyon ihbarı yapmaktadır. Ülkücülerin kullanılacağını söylemektedir. Elbette halt etmektedir, yalana dolana sarılmaktadır. CHP lideri provokasyon arıyorsa, provokatör görmeyi umuyorsa şöyle bir etrafını kolaçan etmeli; yan yana yürüdüğü nursuzlara odaklanmalıdır” paylaşımında bulunmuştu.





Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden yaptığı açıkalamada, "Kişiye göre adalet olmaz. Adaletin evrensel normları vardır. Adil bir düzende yaşamak, insanların tümünün, insan olmaktan doğan hakkıdır" dedi.







