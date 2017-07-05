Eren Erdem'in başına gelenin Takke'den terör çıkarma olayı olmadığına dikkat çeken Akalan Bursa'da Cemaat aleyhine açılan davayı hatırlattı.

İşte o yazı:







TAKKE





Gündem takke.





Kavga ise AKP ve CHP arasında.





Takkeli olan CHP'li vekil Erem Erdem.





Dert anlatıyor dünden beri ama nafile.





Şöyle yazmış Twitter'da AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek:





"Eyvah eyvah Erem Erdem. Foyan meydana çıktı. Seni Kılıçdaroğlu'nun yanına kimin monte ettiği ortaya çıktı."





Eyvah eyvahlık ne var ortada?





Foya ne?





Altı üstü Müslüman bir ülkede bir vekilin gençlik yıllarında çekilen bir kaç fotoğrafı, bir şadırvan bir takke...





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TT olmuş bir kaç dakikada.





Aralarında Burhan Kuzu'nun da olduğu aktroller öyle saldırıyorlar ki aman Allah'ım!





Kimi açıktan kimi ima yollu 'F...'ye bağlıyorlar takkeyi.





1 milyar müslüman takke takıyor ama olsun.





Bir de photoshop fotoğraf yapmışlar.





CHP'li vekilin Gezi'de hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafını Fethullah Gülen'le değiştirmişler.





Allah korkusu olmayınca...





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Erdem de sosyal medyadan cevap vermiş:





"Yahu siz cidden kafayı yediniz. 4 Liselinin Kadir gecesi Sultanahmet camiinde namaz kılması niye kudurttu sizi? Ulan resmin neresi F...! Gerçeğinin üzerinde Ali İsmail'in, sahtesinde ise F...'nün resmi var. Yapılan alçaklıktır, namussuzluktur."





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AKP'lilerin hepsi Gökçek Kuzu ve troller gibi değil tabi ki.





AKP Batman eski Milletvekili Mehmet Emin Ekmen 'takke' olayı ile ilgili "Cami şadırvanlarından takkeli adamları deşifre etmeye başladılarsa durum vahim" dedi.





Ekmen bir hukukçu, avukat.





O yüzden söylediği değerli.





Ama belli ki 15 Temmuz sonrası açılan davalardan habersiz.





'Takke' ilk kez 'terör örgütü üyeliği' delili sayılmıyor.





Dahası Bursa'da açılan bir 'F...' davasında 'terörün finansmanı' suçuna gerekçe gösterildi.





Nasıl mı?





Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile birlikte 28'i tutuklu, 20'si tutuksuz, 60 kişi hakkında dava açıldı.





(Harput'un üzerinde bulunan Cevşen'de suç delili kabul edilmişti)





İddianamede tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir bölüm var.





Dinlemeye takılan konuşmada Eyüp K. ile M.M.H, Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'nda bir süre yöneticilik yapan tutuklu iş adamı Ayhan K.'dan söz ediyor.





Savcı da o konuşmayı iddianameye delil olarak koymuş.





Çünkü mesele 500 takke!





İşte o diyalog:





-Hamit T. abi var da yanımda, beraberiz, tanırsın onu, Ayhan K'nin telefonu değişmiş herhalde, o bir takkeler örüyordu, sen bilirsin hani el örmesi yaptırdığı, devam ediyor mu, yaptırıyor mu onları bir sorsan. Ayhan abi de bir dönse, bir arasa, bayağı lazım da öbür tarafa gönderecek, şeye, Amerika'ya, 500 civarı istemişler oradan, Hamit abiden





-M.M.H'nin de 'Bir sorar öğrenirim, kaç tane lazım. Ben bir görüşeyim Ayhan abi ile bilgi veririm.





Savcı 'takke'ye mütaala yazmış:





"F.../PDY üyesi Eyüp K'nin, F.../PDY üyesi Hamit T'den istenilen özel hazırlanmış el işi takkeleri temin etmeye çalıştığı ve sonrasında bu ürünleri terör örgütünün yurt dışındaki üyeleri vasıtasıyla F.../PDY lideri/kurucusu olan Fetullah Gülen'in halen yaşadığı Amerika'ya göndereceği anlaşılmıştır."





25 YIL HAPİS TALEBİ





Takkelerle ilgili adı geçen Ayhan K. hakkında istenen ceza 25 yıl.





Mesele şadırvanda takkeli adamları deşifre etmeyi çoktan aştı sayın Ekmen.





Takke düşüp kel görüneli çok oldu.





Fatih Akalan



























