Katar krizi tırmanıyor

Mısır Dışişleri Bakanı: Katar olumsuz cevap verdi





Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el-Jubeir, Katar'a uygulanan boykota ilişkin açıklamada bulundu. Bakan el-Jubeyir, Katar'ın politikaların daha iyi bir yönde değiştirene kadar boykot uygulamasının sürdürmeye karar verdiklerini açıkladı. El-Jubeir, "Katar politikalarını daha iyi yönde değiştirene kadar siyasi ve ekonomik boykot devam edecek" dedi.





Bakan, Katar'a karşı atılacak adımların "uygun zamanda" yapılacağını ve gelecek adımların uluslararası hukuka uygun olacağını belirtti.





Suudi Arabistan ve dahilindeki 6 ülke, 5 Haziran 2017 tarihinde terör destek verdiği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Ardından Haziran ayı sonlarında Kuveyt, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ültimatomunu Katar'a 13 maddelik talep listesi sundu. Katar listenin, bağımsızlığı kısıtlayan liste olduğunu gerekçe göstererek, talep listesini reddetmişti.





SİSİ TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ





ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasındaki telefon görüşmesinde Katar ile ilgili krizin ele alındığı bildirildi.





Beyaz Saray'dan, Trump ile Sisi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, başkanlık uçağı Air Force One ile Almanya'ya giderken yolda Sisi'yi arayan Trump'ın, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkındaki son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.





YAPICI MÜZAKERE ÇAĞRISI





"Başkan Trump, anlaşmazlığın çözümü noktasında tüm tarafları yapıcı bir şekilde müzakereye çağırdı." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Riyad Zirvesi'nde alınan, terörizmin finansmanının durdurulması ve aşırılıkçı ideolojilerin itibarsızlaştırılması kararlarına bağlı kalınmasının vurgulandığı da kaydedildi.



Açıklamada, Trump ile Sisi'nin, Kuzey Kore tehdidine yönelik son durumu da ele aldığı ve bu ülkeye karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının tamamıyla uygulanması gerektiğine işaret edildi.