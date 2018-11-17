İngiltere'de istifa eden bakanların yerine gelecek isimler belirlendi

İstifa eden Brexit Bakanı Dominic Raab'ın yerine Stephen Barclay geldi.

BBC Politika Editörü Yardımcısı Norman Smith'e göre Barclay hükümetin "ultra sadık" destekçilerinden. Smith, Barclay'in hükümetin planlarına bugüne kadar karşı çıkmadığını söylüyor.

Barclays bankasının eski direktörü olan Barclay, daha önce Hazine'de de görev almıştı.

Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey'den boşalan koltuğa ise Amber Rudd getirildi.

Rudd, 2016'da Theresa May'den devraldığı İçişleri Bakanlığı koltuğunda Nisan 2018'e kadar oturmuş, İngiltere'ye 1973'ten önce yasal yollardan gelen Karayip göçmenlerinin ülkeden yasa dışı bir şekilde sınır dışı edilmesi skandalının ortaya çıkmasıyla istifa etmişti.





Öte yandan Başbakan Theresa May'e lideri olduğu Muhafazakar Parti'de tepkiler artıyor. Partiye yakın Daily Telegraph gazetesi, muhafazakar milletvekillerinin May'i görevden almak için güvensizlik oylaması hazırlığında olduğunu ve oylamanın Salı günü yapılabileceğini iddia etti.





Daily Telegraph gazetesinin kıdemli siyaset muhabiri Christopher Hope, Muhafazakar Parti milletvekilleri arasında oylama için gerekli 48 imzanın tamamlanmasının beklendiğini yazdı.





Güvensizlik oylaması isteyen iktidar partisi milletvekillerinin bu taleplerini partinin 1922 Komitesi adlı yetkili kurulunun başkanı Graham Brady'e iletmeleri gerekiyor.





Graham Brady henüz kaç milletvekilinin güvensizlik oylaması istediğini açıklamadı.





Şu ana kadar 20 milletvekilinin oylama istedikleri biliniyor.





Muhafazakar Parti'nin halen Avam Kamarası'nda 315 milletvekili var. Bunlardan 158'inin karşı oy kullanması durumunda May parti liderliğini ve başbakanlık koltuğunu kaybedebilir.



