Kılıçdaroğlu'na yeni 'Man Adası' cezası: Erdoğan'a 130 bin TL tazminat ödeyecek









CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini söylemişti.





CHP para transferlerine ait belgeler olduğunu söyledikleri dekontları göstermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, "İddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir" demişti.





Ankara Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili başlattığı soruşturmada dekontların gerçek olduğunu tespit etmiş, “Kara para yok” diyerek Erdoğan’ın oğlu, dünürü ve eniştesi dahil beş şüpheli hakkında takipsizlik kararı vermişti.





Kılıçdaroğlu iddialar nedeniyle daha önce de 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.