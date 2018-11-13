Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki günlük ilk Çin ziyareti sırasında "Uygur kamplarını" tasvip etmediklerini söyledi. Bakan, "Uygurlar için yeniden-eğitim kamplarını kabul etmemiz mümkün değil" dedi. Resmen doğrulanmayan haberlere göre kamplara kapatılan Uygurların sayısı bir milyonu aşıyor.





Heiko Maas Çin yönetiminin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Uygurların insan haklarıyla ilgili anlaşmazlıkta daha fazla şeffaflık gösterilmesi talebinde bulundu.



