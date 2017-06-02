Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi /02 Haziran 2017 00:45

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merak Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Eski Yöneticisi, Eski Milletvekili Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldi. 
 
Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Lale Karabıyık da yemekte hazır bulundu. 
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