Erken doğum yapan annenin kapısında gözaltı için polisler bekliyor!





BİR DOĞUMHANE KAPISINDA GÖZALTI VAKASI DAHA!





Din Kültürü Öğretmeni Elif Aslaner, 31 Mayıs Çarşamba sabahı Bursa'da özel bir hastanede erken doğum yaptı. Önceki doğumunda ciddi sağlık problemleri yaşadığı için bu doğumun öncesi ve sonrasında kontrol altında tutulan Aslaner'de yine önceki hastalıkları baş gösterince erken doğum yapmak zorunda kaldı.





Hakkında yakalama kararı olan Aslaner için akşamüstü polisler hastaneye geldi. Yarın hastaneden çıkışının yapılması beklenen Elif Aslaner'i gözaltına almak isteyen polisler, savcıya götüreceklerini söyledi.

EŞİ, YAŞANANLARI BÖYLE ANLATIYOR:





31 Mayıs Çarşamba sabah 09:17 doğum oldu. Önceki doğumda ciddi sağlık problemleri yaşadığından eşim doğum öncesi ve sonrası kontrol altında tutuluyordu. Önceki doğumda pre eklamsi(kovulziyon) geçirmiş koma halinde 2 gün yoğun bakımda kalmıştı. Çok şükür Allah ın izniyle toparlanmıştı..





Doğum sonrası eşim 3 ay ilk oğlum 6 ay tedavi görmüş ve sağlıkları takip edilmişti. Allah şifa nasip etmişti. Bu doğumda bu riskler gözönünde bulundurularak doktor kontrolünde takip yapılıyordu...Yine benzer rahatsızlıklar baş gösterince eşimin doktoru hastaneye yatıralım erken doğum olmaması için süreyi uzatalım.çocuk gelişimini sağlasın. Ani bir şey olursa çocuk alınır ve hastanede müdahaleler yapılır dedi. Fakat bir kaç ay önce cadı avı kapsamında masumlara gelindiği gibi eşim için de gelinmiş evimiz aranmıştı...Anne babam evdelerdi...Biz başka yerde misafirdik... Olayı duyunca eşimin sağlık problemlerini de düşünerek bu riskli dönemde eşim teslim olmayı düşünmedi...Durum böyle olunca aranan bir kişi olarak hastaneye yatış yapıp kontrol altında tutulamazdı. Yatış yapamayacağımızı söyledik...Doktor; o zaman çocuğun ciğerlerinin gelişimi ve erken doğumda solunum problemi yaşamaması adına iğne yaptı...fakat rahatsızlıklar devam edince risk alınmayıp çocuk alındı. Allah'ın yardımı ile çocuk sağlıklı doğdu ve kuvez ihtiyacı olmadı...eşim de -elhamdülillah- gerekli takipler yapılarak kontrol altında tutuldu bir problem olmadı. Ancak biz hastaneye yatış yaptığımız için; bir yandan eşim ve yeni doğan oğlumun sağlıklı olması sebebiyle Allah 'a şükrediyor öte yandan her an polislerin gelebileceği endişesiyle bekliyorduk.





Ve 19:00 gibi polisler geldiler...Sevinç hüzne dönüşmüştü...Eşimi teselli ettim...çünkü risk devam ediyordu heyecan ve endişeden tansiyonu yükselebilirdi...gelen polisler iyi davrandılar müsaade istediler ve müsaitseniz dediler... Odaya aldım polisleri ve mesele nedir dedim. f../pdy dediler...ben, siz vazifelisiniz işinizi yapacaksınız fakat bize göre suçlu değil dedim...daha önce eve geldiniz aramaya... Evet dediler... doğum meselesi vardı. önceki doğumda pre eklamsi(kovulziyon) geçirdi 2 gün yoğun bakımda 1 hafta hastanede kaldı dedim... dolayısıyla bu doğum da riskli idi ifadeye gelmedik. Televizyonlarda haberlerde olanları görünce endişelendik, heyacanlanıp tansiyon çıkabilirdi dedim... zaten tansiyon hapı kullanıyor ve bir ay kadar da ihtiyaten kullanacak. kontrol altında idi...buna rağmen erken doğum oldu dedim. raporlar vs ortada zaten dedim... hasta gözetim altında, riskli olabilir diye... mümkünse burada doktor kontrolünde alınsın ifadesi dedim. savcıya soralım dediler. açmadı yarına kalır dediler(çarşamba günü)...onlar sivil olarak karşı odada bekliyorlardı, buz buradayız sabaha kadar dediler...Ertesi gün eşimin doktoru geldi....doktor dedi ki 48 saat veremem, gözetim altında tutmam gerekiyor riskli hasta diye.... şimdi hastanedeler...





Büyük ihtimal Cuma öğleden önce hastaneden çıkış verilebilir.. Ve 2 gün önce doğum yapan eşimi hastaneden alıp ifadeye götürecekler... Şimdi polisler hastaneden eşimin çıkışını bekliyorlar...