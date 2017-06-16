Kılıçdaroğlu kendisini üstü kapalı tehdit eden Bahçeli'ye cevap verdi

Ankara'dan İstanbul'a "Adalet" yürüyüşü yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Merak ediyorum ki, İstanbul’dan karşı bir yürüyüş başlarsa karşılaşma ve buluşma noktası neresi ve nasıl olacaktır?" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap verdi.





Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli gelip bizim yürüyüşümüze katılırsa başlangıcı da, sonucu da kendisi görür. Erdoğan'dan talimat alan ben değilim, Erdoğan'dan talimat alanlar bunu düşünmeli. Erdoğan'dan alınan talimata göre hareket edenler kimin kullanıp kullanılmadığının kararını vermeli. Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın, onun da adalete ihtiyacı olacak. Bu eleştirilere rağmen adalet yürüyüşünü yerine getireceğiz" yanıtını verdi.





CHP lideri "Yoruldunuz mu" sorusu üzerine "Gerçekçi olmak lazım. Yorulmadık diyemeyiz. Ama yolumuza devam edeceğiz. Dün biraz uzun bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bugün 22 km'lik bir yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşe güzergah üzerinden de katılımlar olacak" dedi.





Bahçeli, "CHP’lilere sesleniyorum; aklınızı başınıza alın, muhtemel ve kestirilemeyen hadiseler patlak verirse, altından ne sizler ne de ülkemiz kalkar!" ifadelerini kullanmıştı.