Samanyolu Haber /Gündem / Berberoğlu'ndan ilk mektup /16 Haziran 2017 10:42

Berberoğlu'ndan ilk mektup

Enis Berberoğlu Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta "Ben üstüme düşeni yerine getirmek üzere vatan nöbetindeyim" dedi

SHABER3.COM

CHP milletvekili Enis Berberoğlu'ndan Ankara'dan İstanbul'a "Adalet" yürüyüşü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup geldi.

Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta teşekkürlerini iletti.

Berberoğlu’nun mektubu şöyle:

“Sayın Genel Başkanım. Bana gösterdiğiniz güven ve desteğe müteşekkirim. Sizin aracılığınızla partili yoldaşlarıma, seçmenlerime ve tüm ülkeye şunu açıklamak boynumun borcudur: Bana atılan bütün suçlamalar iftiradır ve halkın haber olma hakkını engelleyerek gerçek suçluların kabahatlerini örtme telaşı sebebiyledir. Partimde verdiğim ‘Yaşanacak Türkiye’ mücadelesi ha içeride ha dışarıda sürecektir.

Sadece adında adalet geçen o sarayda, yargısız infaza uğradıktan sonra, bana ‘ne oldu’ diye soran yakınlarıma refleks olarak ‘vatan sağolsun’ yanıtını verdim. Şimdi cezaevindeki ilk saatlerimde düşünüyorum da ilk tepkim çok doğru ve yerindeymiş. Gerçekten böyle hissediyorum sayın genel başkanım. Ben üstüme düşeni yerine getirmek üzere vatan nöbetindeyim. Ne kadar sürerse sürsün, neye mal olursa olsun, bu nöbeti bırakmayacağım. En derin saygı, sevgi ve dostlukla.”
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