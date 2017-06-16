Bank Asya yöneticilerine operasyon

Bank Asya'da 2014 yılı ve sonrası görev alan üst düzey yöneticiler için operasyon başlatıldı, operasyon kapsamında 78 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Alim Yaşar'ın yaptırdığı operasyonda, Bank Asya'nın 2014 yılı ve sonrasında çalışan üst düzey yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. 78 üst yönetici hakkında gözaltı kararı verilirken 70 kişi hakkında da arama, el koyma ve Inceleme kararı çıktı.





BDDK, 30 Mayıs 2015'te Bank Asya'ya el koyarak yönetimini TMSF'ye devretmişti. Banka, 15 Temmuz darbe girişimi ardından KHK kararı ile kapatılmıştı.

