Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı tebrik edecek mi? Olağanüstü Kongreye gidecek mi?





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Yasama, yürütme, yargıyı kendine bağlayan tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğiz."

Kılıçdaroğlu seçimde hile olup olmadığına ilişkin bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Seçim sonuçlarında her şey olabilir. Bütün sandıkların güvenliğini sağlamak için örgütler partiler, gönüllüler ordusuyla çalıştık. Demokraside hile var, seçimde değil. Eşit şartlarda yarışmadık."





Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:





Sonra Türkiye'ye duyuran bütün muhabir arkadaşlara teşekkür ediyorum. Oy kullanan hangi partiye mensup olursa olsun demokrasiye sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Gönüllülere teşekkür ediyorum. Hiçbir şey beklemeden demokrasi adına binlerce gönüllü görev yaptı.





"Devletin bütün imkanları kullanılıyordu karşı tarafta"





Tehditlere rağmen görevlerini yaptılar teşekkür ediyorum. OHAL vardı. Baskılar vardı. CHP 'nin bayraklarını asan kardeşlerimiz yılmadan görevlerini yaptılar. Devletin bütün imkanları kullanılıyordu karşı tarafta. Medyanın yüzde 95'i iktidarın kontrolündeydi.





"Ölü toprağını, korkuyu kaldırdılar"





Sevgili vatandaşlarıma hatırlatmak isterim daha önceki seçimlerde İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı istifa ederdi. Adalet Bakanı istifa ederdi. Adalete, tarafsızlığa gölge düşmesin diye. Dolayısıyla CHP örgütlerinin hangi koşullarda bir zoru gerçekleştirdiğini bilinmesini isterim. Ölü toprağını, korkuyu kaldırdılar. 7 puan kaybettirdiler. OHAL'e bütün imkanlara rağmen 7 puan indirdiler. Ben bu arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 49.5 olan oyları 42 buçuğa düştü.





"Dünün tek adamı bugünün topal ördeğidir"





Bu sonuç iktidar partisinin parlamentoda çoğunluğu kaybettirdi. Dünün tek adamı bugünün topal ördeğidir. AKP 7 puan kaybetmiş, parlamentoda çoğunluğunu kaybetmiştir. Bu süreci ve sonucu kolay elde etmedik. Hangi süreçlerden buraya geldiğimizi herkesin bilmesi lazım. Bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek için her yolu denediler. Biz bu kumpası bozduk. Rakibimiz olan siyasal partinin seçime girmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu bizim düşünce özgürlüğüne olan düşkünlüğümüzü gösterir. Sonra Anadolu'yu barıştırdık.





" CHP 'nin sesi daha gür çıkacak"





Millet ittifakı bizim tarihimizin en önemli demokratik kurumlarından birisi olacaktır. Sağlıklı işleyen bir demokraside sandık güvenliği diye bir şeyden söz edilmez. Çünkü herkes görevini yapar. Ama bu konuya ağırlık verdik ve güzel sonuçlar elde ettik. Orta Anadolu'da CHP 'nin sesi daha gür çıkacak. Uzun zamandır milletvekili çıkaramadığımız yerlerden milletvekili çıkardık.





Bütün renkleri parlementoya taşımayı başardık. Yüzde yüz mü? Hayır ama önemli bir kısmı.





MYK öncesi buluşma





Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün partisinin cumhurbaşkanı adayı İnce ile bir araya gelip seçim sonuçlarını değerlendirecek.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Muharrem İnce ile bir araya gelerek geniş bir değerlendirme yapacağı ve CHP MYK’nin toplanacağı belirtildi. CHP Genel Merkezi’nde seçim gecesinin ardından dün sessiz bir gün yaşandı.





Kılıçdaroğlu’nun, yakın çevresine seçim sonuçlarına ilişkin geniş bir analiz yapılması talimatını verdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Örgütler, adaylar, parti herkes görevini yaptı. Sonuçlar soğukkanlılıkla değerlendirilmeli ve YSK’nin kesin sonuçlarını beklemeliyiz. Belli ki AKP’den kayan oylar MHP’ye, bizim seçmenimizden de HDP ve İYİ Parti’ye oy gitti” dediği öğrenildi.





Kılıçdaroğlu ile İnce’nin bugün bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendireceği belirtildi. Görüşmede, vakit kaybetmeden başta yerel seçimler olmak üzere önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ortaya koyulacağı kaydedilirken olağanüstü kurultay dahil birçok konu masada olacak. Kulislerde, İnce ve Kılıçdaroğlu’nun anlaşmalı bir şekilde partiyi kurultay sürecine götürebileceği dahil farklı seçenekler de konuşuluyor.