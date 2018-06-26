Samanyolu Haber /Gündem / Uçak biletlerinde 8 Temmuz ucuzluğu /26 Haziran 2018 13:55

Uçak biletlerinde 8 Temmuz ucuzluğu

Seçimlerin 24 Haziran’daki ilk turda tamamlanması, ikinci tur için öngörülen 8 Temmuz sonrasına ertelenen tatil planlarını öne çekti. Dün uçak bileti alanlar kârlı çıktı.

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Türkiye’nin yeni hükümet sistemine geçilen seçimi, 24 Haziran’daki ilk turda tamamlaması tatilci için fırsat yaratırken, turizmciyi umutlandırdı. Oy kullanmak için tatilini yarıda kesenlerin etkisiyle rekor katılım oranıyla gerçekleşen seçimlerin ikinci tura kalmaması, yaz tatili planlarını öne çekti.

Seçimin ikinci tura kalmasını bekleyen seçmenin tatil planlarını 8 Temmuz sonrasına kaydırması 6-8 Temmuz hafta sonunda uçak bileti fiyatlarını aşağı çekmişti. Dün bu tarihler için uçak bileti alanlar kârlı çıktı. Türk Hava Yolları’nın ( THY ) 7 Temmuz’daki İstanbul-Antalya seferleri için biletler 180 TL’den başlayan fiyatlardan satılıyor. İstanbul-Antalya hattındaki fiyatlar 14 Temmuz’da ise 220 liradan başlıyor.

BİLET FİYATI ARTTI

Pegasus Havayolları’nda 7 Temmuz’da İstanbul- Bodrum seferleri 110 liradan başlarken, bir hafta sonrasında fiyatlar 170 TL’ye çıkıyor. 7 Temmuz’da İstanbul-Antalya seferi yapan Pegasus uçaklarında da koltuklar 130 liraya kadar gerilerken, 14 Temmuz’da ise tatilcilerden 180 liraya yakın ücretler talep ediliyor.

‘YOĞUNLUK BU HAFTA BAŞLAR’

Seçimlerin ilk turda sonuçlanmasının turizme olumlu etki edeceğini kaydeden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, “Tatil bölgelerinde bu hafta içinden itibaren yoğunluğun artmasını bekliyoruz” dedi. Asıl yoğunluğun hafta sonu yapılacak üniversiteye giriş sınavının ardından yaşanacağını bildiren Ayık, “Dövizdeki dalgalanma, yurtdışında tatil yapmayı planlayanların tercihini yurtiçine kaydıracak. Bu yıl yoğunluğun geçen yıla göre artacağını öngörüyoruz” ifadesini kullandı.
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