Muharrem İnce sahaya iniyor

Cumhurbaşkanlığı adaylığında yüzde 30.6 oy alan CHP 'nin adayı Muharrem İnce , Bülent Ecevit'ten sonra CHP olarak yüzde 30 barajını aşan ilk isim olduğunu belirttikten sonra"Yüzde 50 barajını da aşabiliriz" diyerek siyasi kariyeriyle ilgili mücadeleye devam mesajı vermişti.





"Seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim" diyen Muharrem İnce 'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:





"Hepimizin Cumhurbaşkanı” adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim"