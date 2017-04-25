Kılıçdaroğlu: AYM Başkanı şaibeyi ortaya koydu

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan flaş açıklama





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.





Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları:





Az önce Anayasa Mahkemesi’nin 55. kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldım. Yargıç görevini yaptığı sürece haklıyı ve haksızı ayırdığı sürece başımızın üstünde yeri vardır. AYM verdiği kararlarla Türkiye için değil dünyaya da örnek olmalıdır. Hukuk kurullarına uymayı esas alır adalet. Hak, hukuk, adalet kavramları birbirini tamamlayan kavramlardır. Adalet bütün inançların ortak temelidir. Adaleti hukuk kuralları içerisinde gerçekleştirirsek sorun yoktur. YSK’nın da adaletli davranması hepimizin ortak kararıdır.





Seçimler ve halk oylaması yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Anayasa’nın 67. maddesi. Yönetimle ilgili yanlış kararlar aldıkları için Danıştay’a gittik. YSK’nın varlık nedeni adaletli bir seçimin gerçekleşmesini sağlamaktır. YSK yönetim görevini yaptı mı? Yaptı. Ama yönetim görevini yaparken yasaların açık hükmünü çiğnedi. Seçim Kanunu Madde 98 üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü olmayan zarflar geçersiz sayılır. Bu kadar açık.





Soru şu: Bu açık hükme rağmen neden mühürsüz zarflar geçerli sayıldı. Seçim Kanununu 101. madde: Arkalarında sandık mühürü olmayan oy pusulaları geçersizdir.





Kendi yayınladıkları genelgelere aykırı. Kendi verdikleri eğitimlere aykırı olarak karar aldılar. Saat 17.00’den sonra. AKP’nin YSK’daki temsilcisinin başvurusu üzerine geçersiz sayılması gereken oyları geçerli saydılar. AYM Başkanı Aslan bugünkü törende “yasaları yorum yoluyla değiştirmek mahkeme eliyle Anayasa değişikliği yapmaktır” diyor. Seçim kanunu belli. Anayasa Mahkemesi Başkanı referandumun şaibeli olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur Duyarlılığı için teşekkür ederim. YSK bu talimatı kimden aldı?





Bu meşru değildir. Halk oylaması meşru değildir. Kalemini ve vicdanını satmayan kişiye hakim denir. Size ne sözler verildi. Cevabını almış değiliz. Yasayı çiğneyin arkandayız, diyen irade, size milletvekilliği sözü mü verdi? Hakimliğe gölge düşürdüler. Hakim egemenlerin himayesinde çay toplamaya gitmez.





Zühtü Aslan'dan 'yorum' açıklaması





Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan 'Anayasa koyucunun lafzı, anlamı ve amacı bakımından açık bir şekilde düzenlediği kuralları yorum yoluyla değiştirmenin esasen mahkeme eliyle anayasa değişikliği yapmak anlamına geleceğini kaydeden Arslan, “Bunun da yargısal aktivizm ve meşruiyet tartışmalarına yol açacağı her türlü izahtan varestedir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin ‘hak eksenli' yaklaşımının anayasal sınırlar içinde kalarak ve yargısal aktivizme tevessül etmeden temel hak ve hürriyetleri koruması şeklinde anlaşılması gerekir. Bu çerçevede söz gelimi Anayasa Mahkemesinin görev yetkilerinin düzenlendiği Anayasa'nın 148. maddesinde Olağanüstü Hal'de çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Mahkememiz de bu açık anayasal hüküm ve yukarıda ifade edilen ilkeler karşısında OHAL KHK'larını denetleme yetkisine sahip olmadığına karar vermiştir” dedi.