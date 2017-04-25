Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Erkal'dan kötü haber /25 Nisan 2017 13:13

İbrahim Erkal'dan kötü haber

Türkücü İbrahim Erkal beyin kanaması geçirip ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda tutulan İbrahim Erkal için umutlar tamamen tükendi.

İbrahim Erkal'dan kötü haber

İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu için yapılan açıklamada türkücünün herhangi bir yaşama belirtisi göstermediği belirtilerek sevenlerine kötü haber verildi.

ÖDEM DEVAM EDİYOR

Hastaneden yapılan açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavisi süren İbrahim Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi.

MAKİNEYE BAĞLI

Posta'nın haberine göre; İbrahim Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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