AKP'li eski bakan yeni parti mi kuruyor?

AKP'de muhalif ekibe yakın olduğu ileri sürülen isimlerden biri olan ve referandumda 'Hayır' çağrısı yapan eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, sosyal medya üzerinden "AY oylamasının kesin sonucu şu: Türkiye'de hukuk hakkı, siyaset halkı koruyamıyor. 'Şimdi yeni şeyler söylemek lazım!' MCRumi" paylaşımında bulundu.





Günay'ın bu paylaşımı yeni parti iddiası olarak yorumlandı.













ŞİMDİLİK PARTİ SİNYALİ DEĞİL'





?Günay, daha sonra konuya ilişkin bir haberi paylaşarak şu yorumu yazdı: "Parti sinyali değil, iktidarı,muhalefeti,halkı,devleti, her şeyi yeni baştan düşünmeye, ezberleri unutmaya çağrı, şimdilik. Önce yeni fikir!"





AKp'de bir süredir eleştirilerin hedefinde olan isimlerin bu yönde bir adım atıp atmayacağı merak konusu.





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