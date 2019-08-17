Kılıçdaroğlu: Adalet reformunu getirin hep birlikte gerçekleştirelim

Nevşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları toplantısı yapılıyor. Toplantının açılış konuşmasını CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı yaptı. Salıcı seçimlerde elde edilen sonuçları aktardı.





Salıcı'nın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:





Farklı düşünebiliriz, farklı kimlikler inançlar olabilir. Ama sonuçta bayrak vatan bizim. Dün bir yerde yaptığım konuşmada adalet vurgusu yaptım. Bu toplumun belleğine adaletin ne kadar değerli bir kavram olduğunu bir devlet için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Adaletin olmadığı yerde demokrasi demokrasi olmayan yerde adalet olmaz. Eğer hapishanelerde suçsuz insanlar yatıyorsa gazeteciler hala hapisteyse temel adalet sorunu vardır. Adalet sorununu çözeceğiz. Masum insanlar hapiste.





'ADALET REFORMUNU GETİRİN HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRELİM'





Getirin adalet reformunu hep birlikte gerçekleştirelim. Yargıtay başkanı söylüyor adalete olan güven yüzde 38 lere düştü. Eğer sade bir vatandaş yargıya güvenmiyorsa orada adalet yoktur. Eğer hakim karar verirken yukarıdakinin avukatına bir sorayım ne düşünüyor derse bu ülkede adalet bitmiştir. Hepimizin görevleri var. Adaleti sağlamak hepimizin ortak görevidir.





Düzgün insan hangi görüşten olursa olsun başımızın tacıdır. Ahlaklı insan başımızın tacıdır. Adaleti çöp kovasına koyan insandan ülkeyi sağlıklı yönetmesini bekleyemeyiz. Asıl görevimiz şimdi başlıyor.





Sizler de alacağınız kararlarda, davranışlarınızda ilçemizde ilimizde ittifakı sürdüreceğiz. Son başarılar bir millet ittifakı başarılarıdır. Bir başka gerçek, kimse unutmasın. Bir ülkeyi 17 yıldır tek başına yürüten bir siyasal parti Türkiye'nin hiçbir sorununu çözmemiştir. Tam tersine var olan sorunlara yeni sorunlar eklemiştir. İşsizlik. Eminim hepinize vatandaş geliyor bize iş bulabilir misiniz diye.





Yöneteceksiniz 17 yıl, dünyanın parasını harcayacaksınız ne varsa savuracaksınız Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemeyeceksiniz. Bunu vatandaşa anlatmak zorundasınız. Biz ayrımcılık yapmıyoruz. Ciddi sorunlar var evet ama çözülmüyor. Nasıl çözüleceğini anlatacağız. Hiçbir endişeniz olmasın. Yurt içinde yurt dışında anlatabilirsiniz. CHP Türkiye'nin her sorununu çözer. Bu güveni vereceğiz.





'SARAY'DA TÜRKİYE GERÇEKLERİNDEN FARKLI BİR DÜNYA VAR'





Saray'da farklı bir dünya var Türkiye gerçeklerinden farklı bir dünya. Çiftçiye bakalım hayatlarından memnun mu. Esnafa sanayiciye bakın herkes dertli. Ama şunları söyleyeceğiz. İstanbul'da ne yaptıysan ülkenin genelinde bunu yapacaksınız. Umutsuzluk kitabımızda yoktur. Vatandaşa umutsuzluk değil , umutlu ve güzel bir dünya vaat edeceğiz. 5 yılda işsizlikle nasıl mücadele edilir göreceksiniz diyeceğiz. Tüm bunları yapacağız. Dünya bizi anlıyor , anlamayan saraydakiler.





'BATSIN SİZİN SENDİKANIZ'





Devlette liyakat kavramının bile anlamını bilmiyorlar. Konuyu bileni değil sadık kişiyi getiriyorlar. Sonunda ülke bu halde. TÜRK İŞ genel başkanının işçilerle yaptığı anlaşmayı da konuşmak isterim.





Bir sendikanın genel başkanı işçinin alınterini saraya pazarlarsa ona sendika denmez. Kimse kusura bakmasın. Ne vaat ettiler bilmiyorum. İşçinin alın teri kadar değerli bir şey var mıdır? Nasıl bir sendikacılık anlayışıdır bu. Ben işçinin hakkını arıyorum, neden alınterine değer verdiğim için. Sendikanın genel başkanı işçinin alınterini pazarlıyor. Batsın sizin sendikanız.





Türkiye içerde ve dışarda ekonomik olarak güç odaklarına teslim edilmiş vaziyette. Bir avuç tefeciye. 17 yılda ödedikleri 170 milyar dolar faiz ödediler.