MHP nafaka ödemesinin en fazla 5 yıl ile sınırlandırılmasını istiyor

AKP’nin hazırlıklarını sürdürdüğü yargı paketinin bir ayağını nafakayla ilgili yasal değişiklik oluşturuyor. MHP’nin de bu konuda bir düzenleme istediği biliniyor. MHP, nafaka alan kadın ve erkeğin mali durumunda değişiklik olmaması, yeniden evlenmeme gibi durumlarda nafaka ödemesinin en fazla 5 yıl ile sınırlandırılmasını istiyor.





Adalet Bakanlığı’nda yapılan çalışmalarda ise kısa süreli evliliklerde en az iki yıl, uzun süreli evliliklerde ise nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesi üzerinde yoğunlaşılıyor.





MEDENİ YASA’DA DEĞİŞİKLİK





Emine Kaplan'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre AKP ve MHP’nin, üzerinde uzlaşma sağlanması durumunda yeni yasama yılında TBMM gündemine getirmeyi planladığı yasa önerisiyle Türk Medeni Yasası’nın “boşanmada tazminat ve nafaka” başlıklı 174, “yoksulluk nafakası” başlıklı 175 ve “tazminat ve nafakanın ödenme biçimi” başlıklı 176. maddelerinde değişiklik yapılacak.





Mevcut Türk Medeni Yasası’nda boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak yoksulluk nafakası isteyebilmesini düzenliyor. Yine aynı yasaya göre, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde nafaka kendiliğinden kalkıyor. Alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla nafaka kesilebiliyor.





‘EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLERİ ARTIRIYOR’





AKP’de yapılan değerlendirmelerde, Türk Medeni Yasası’nda evlilik durumunda ya da evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşama durumunda nafakanın kesilmesiyle ilgili düzenlemelerin yeterli olmadığını görüşü dile getiriliyor. “Yeniden evlenme durumunda nafaka kesileceği için nafaka alan taraf yeniden evlenmek yerine evlilik dışı ilişki yaşamayı tercih ediyor. Nafakayı daha çok erkekler ödüyor. Evlilik dışı yaşamalar nedeniyle nafaka ödeyen erkek ‘Bu ilişkiyi ben finanse ediyorum’ durumuna düşüyor, bu da mağduriyet yaratıyor. Bunun tespiti için dava açılması, mahkemenin de gayrimeşru ilişkiyi belirlemesi gerekiyor. Mahkemelerden tespit yapılamadığı için ret kararları çıkabiliyor. Nafakaya bir süre konması durumunda sorunların çözümü mümkün olabilir” değerlendirmesi yapılıyor.