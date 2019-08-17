Samanyolu Haber /Gündem / MHP nafaka ödemesinin en fazla 5 yıl ile sınırlandırılmasını istiyor /17 Ağustos 2019 13:16

MHP nafaka ödemesinin en fazla 5 yıl ile sınırlandırılmasını istiyor

Mevcut Türk Medeni Yasası’nda boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak yoksulluk nafakası isteyebilmesini düzenliyor.

SHABER3.COM

AKP’nin hazırlıklarını sürdürdüğü yargı paketinin bir ayağını nafakayla ilgili yasal değişiklik oluşturuyor. MHP’nin de bu konuda bir düzenleme istediği biliniyor. MHP, nafaka alan kadın ve erkeğin mali durumunda değişiklik olmaması, yeniden evlenmeme gibi durumlarda nafaka ödemesinin en fazla 5 yıl ile sınırlandırılmasını istiyor.

Adalet Bakanlığı’nda yapılan çalışmalarda ise kısa süreli evliliklerde en az iki yıl, uzun süreli evliliklerde ise nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesi üzerinde yoğunlaşılıyor. 

MEDENİ YASA’DA DEĞİŞİKLİK  

Emine Kaplan'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre AKP ve MHP’nin, üzerinde uzlaşma sağlanması durumunda yeni yasama yılında TBMM gündemine getirmeyi planladığı yasa önerisiyle Türk Medeni Yasası’nın “boşanmada tazminat ve nafaka” başlıklı 174, “yoksulluk nafakası” başlıklı 175 ve “tazminat ve nafakanın ödenme biçimi” başlıklı 176. maddelerinde değişiklik yapılacak. 

Mevcut Türk Medeni Yasası’nda boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak yoksulluk nafakası isteyebilmesini düzenliyor. Yine aynı yasaya göre, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde nafaka kendiliğinden kalkıyor. Alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla nafaka kesilebiliyor.

‘EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLERİ ARTIRIYOR’  

AKP’de yapılan değerlendirmelerde, Türk Medeni Yasası’nda evlilik durumunda ya da evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşama durumunda nafakanın kesilmesiyle ilgili düzenlemelerin yeterli olmadığını görüşü dile getiriliyor. “Yeniden evlenme durumunda nafaka kesileceği için nafaka alan taraf yeniden evlenmek yerine evlilik dışı ilişki yaşamayı tercih ediyor. Nafakayı daha çok erkekler ödüyor. Evlilik dışı yaşamalar nedeniyle nafaka ödeyen erkek ‘Bu ilişkiyi ben finanse ediyorum’ durumuna düşüyor, bu da mağduriyet yaratıyor. Bunun tespiti için dava açılması, mahkemenin de gayrimeşru ilişkiyi belirlemesi gerekiyor. Mahkemelerden tespit yapılamadığı için ret kararları çıkabiliyor. Nafakaya bir süre konması durumunda sorunların çözümü mümkün olabilir” değerlendirmesi yapılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP nafaka ödemesinin en fazla 5 yıl ile sınırlandırılmasını... Sonraki Haber >>

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:05:35