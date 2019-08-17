Samanyolu Haber /Gündem / AKP satacak yeni araziler buldu.... Erdoğan'ın imzasıyla Hazine arazileri satışa çıkarıldı /17 Ağustos 2019 12:56

AKP satacak yeni araziler buldu.... Erdoğan'ın imzasıyla Hazine arazileri satışa çıkarıldı

Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile birçok değerli Hazine arazisi satışa çıkarıldı.

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Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile birçok değerli Hazine arazisi satışa çıkarıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar'a göre, Sivas Divriği’de bulunan Ahiköy 1 ve Ahiköy 2 hidroelektrik santralları ile bu santrallar tarafından kullanılan taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı.

Santrallar “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle, santrallar tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi “işletme hakkının verilmesi” ya da “kullanım izni devri” yöntemiyle gerçekleştirilecek. 

Özelleştirme işlemleri 2021 sonuna kadar tamamlanacak.

Özelleştirme kapsamına alınan yerler arasında Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait olan İzmir Aliağa’daki 39 bin 862 metrekare yüzölçümlü arsa bulunuyor.

Toplam 29 taşınmazın biri Adıyaman Besni’de, 2’si Aydın Kuşadası’nda, 2’si İstanbul Büyükçekmece’de bulunuyor. Bunun dışında İzmir Karşıyaka Şemikler ile Menderes Gümüldür’de de araziler özelleştirme kapsamına alındı. Mersin Anamur’da 7, Erdemli’de 3 taşınmaz özelleştirilecek. Muğla’da ise özelleştirme kapsamına alınan 12 taşınmaz var. Bunlardan 6 tanesi Bodrum Gökçebel’de. Diğer 6’sı ise Bodrum Bitez’de bulunuyor.
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