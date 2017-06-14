Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de milletvekili vuruldu /14 Haziran 2017 15:10

ABD’de milletvekili vuruldu

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Steve Scalise silahla vuruldu.

ABD’de milletvekili vuruldu

ABD'nin Washington kentinde düzenlenen silahlı saldırıda yaralılar olduğu belirtiliyor. Olayda ABD'li Kongre üyesi Steve Scalise'nin vurulduğu belirtiliyor. Reuters haber ajansı 15 ila 25 arasında Kongre üyesinin olayın gerçekleştiği bölgede bulunduğunu aktardı. Saldırganın gözaltına alındığı ifade ediliyor. Beyaz Saray'ın açıklamasında Başkan Trump'ın olayla ilgili gelişmeleri takip ettiği aktarıldı.

ABD'li Kongre üyelerinin beyzbol oynadığı sahada silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda Temsilciler Meclisi üyesi Steve Scalise vuruldu. Aralarında Scalise'in danışmanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. CNN'in haberine göre 50-100 kurşun sesi duyuldu.
Scalise'nin ve silahlı saldırıda yaralanan iki polis memurunun yaralandığı ifade edildi. Polis, silahlı saldırının yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alırken, olayın soruşturulduğu kaydedildi.  
ABD Başkanı Donald Trump'ın olay konusunda bilgilendirildiği belirtildi. Saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı ifade ediliyor. 
1965 doğumlu Scalise, ABD Temsilciler Meclisi üyesi. Scalise, Temsilciler Meclisi'nde partisinin grup başkanı ve Louisiana eyaleti temsilcisi. 
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