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Kıbrıs açıklarında mülteci teknesi battı: 16 ölü, 30 kayıp
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Kıbrıs açıklarında mülteci teknesi battı: 16 ölü, 30 kayıp
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18 Temmuz 2018 15:27
Kıbrıs açıklarında mülteci teknesi battı: 16 ölü, 30 kayıp
Kuzey Kıbrıs'ın Yeni Erenköy açıklarında 150 civarında mülteciyi taşıyan teknenin battığı; 16 kişinin öldüğü, 101 kişinin kurtarıldığı, 30 civarında kişinin kaybolduğu bildirildi.
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Yeni Erenköy açıklarında 150 civarında mülteciyi taşıyan tekne battı. Teknede bulunan 16 kişi yaşamını yitirirken, 101 kişinin kurtarıldığı, 30 civarında kişinin ise kaybolduğu belirtildi.
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