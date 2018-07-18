Adil Seçim Platformu'ndan skandal açıklama

Adil Seçim Platformu, geliştirilen uygulamanın seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışmasının yapılmadığını, olası aksaklıkların önceden telafi edilemediğini duyurdu.





24 Haziran’daki seçimlerde sonuçların aktarılmasında yaşanan sorunlarla ilgili eleştirilen Adil Seçim Platformu’nun ( ASP ), seçime ilişkin yayınladığı kapsamlı raporunda “ASP uygulamasında seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışması gerçekleştirilmediğinden, olası aksaklıklar önceden telafi edilememiştir” denildi.





’24 Haziran Adil Bir Seçim Oldu mu?’ başlıklı bir rapor yayımlayan ASP , son olarak 24 Haziran’la ilgili seçmenlerin beklentisini karşılayamadıkları için özür açıklaması yapmıştı.





"SAAT 21.00'E KADAR CİDDİ SORUNLAR YAŞANDI"





Rapora göre, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra platform üyesi siyasi partilerin, veri akışının başlamasının ardından yaşanan Adil Seçim uygulaması altyapısıyla entegrasyon problemleri de görüldü. Bu sebeple sandık başlarından gelen seçim sonuçlarını karşılaştırarak yayınlama sisteminin çalışmasında, saat 21.00’e kadar ciddi sorunlar yaşandı. Bu süre içinde seçim sonuçlarının paylaşılamadığı belirtildi.





"SONUÇLAR PAYLAŞILDI"





Saat 21.00’den sonra veri akışının normale döndüğü, anlık sıkıntılar yaşansa da ‘adilsecim.net’ üzerinden sonuçların paylaşıldığı açıklandı.





'Beklentiyi karşılayamadık’

ASP uygulamasında seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışması yapılmadığı için olası aksaklıkların önceden telafi edilemediği belirtildi. Raporda platformun bu sebeple seçim sonuçlarını açıklamak konusunda toplumda yarattığı beklentiyi karşılayamadığı ifade edildi.





ASP’nin raporunda şöyle dendi: “Platform bileşenleri sebep olduğu güven kaybının giderilmesi için gerekli önlemleri almak ve 24 Haziran seçimlerinden öğrendikleri doğrultusunda daha etkin ve etkili bir biçimde gelecek dönemde çalışma iradesini ortaya koymaktadır.”





Raporda oy kullanılan 180 bin 477 sandığın 176 bin 945’inde ASP görevlisi bulunduğu ifade edildi.





FATURALI YANITA TEPKİ GELMİŞTİ







CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP öncülüğünde sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen Adil Seçim Platformu organizasyonunun, 7 milyon lira ödediği iddiasına Twitter'dan "faturalı" yanıt vermişti. Adıgüzel'in bu paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda tepki gelmişti.





AKSÜNGER: CHP, 24 HAZİRAN'DA İNCE'YE SONUÇ GÖNDERMEDİ





CHP PM üyesi Erdal Aksünger ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim gecesi CHP tarafından yalnız bırakıldığını söyleyerek, "Muharrem Bey söyleyemedi ben söyleyeyim. Kimse Muharrem Bey'e sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı" demişti.